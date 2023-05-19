مصرع شاب غرقا في ترعة بالبحيرة

لقي شاب مصرعه غرقًا داخل ترعة بحر سليمان بمركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضرًا بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

غرق شاب في بحر سليمان بغرب النوبارية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية، يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر غرقه داخل بحر سليمان بنطاق دائرة المركز، وجرى تحرير المحضر اللازم لمتابعة التحقيقات.

تحديد هوية الغريق

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري، وتبين وفاة شاب يدعى محمود وجيه فايز، 23 عامًا، مقيم بمركز غرب النوبارية.

وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة، وكشف غموضها.