مصرع مسن صدمته سيارة أثناء عبور الطريق أمام قرية المجد في البحيرة

لقي قبل قليل، شخص في العقد الثامن من العمر مصرعه، إثر وقوع حادث عبور مشاه بقرية المجد التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى المركزي وإيداعها بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع مسن في البحيرة

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة بدر يفيد وقوع حادث عبور مشاة بقرية المجد، مما أدى إلى وفاة شخص في العقد الثامن من العمر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ.

تحديد هوية المتوفي

بالفحص تبين وفاة المسن بهجت محروس معداوي 72 عاما، مقيم بقريه المجد، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مركز بدر تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.