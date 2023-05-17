مصرع مسن صدمته سيارة أمام قرية جناكليس في البحيرة

لقى مسن مصرعه إثر تعرضه لحادث عبور مشاة أمام قرية جناكليس التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام، وحرر محضرًا بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

مصرع مسن في حادث بالبحيرة

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد وقوع حادث عبور مشاة مما أسفر عن مصرع مسن، بعدما صدمته سيارة بنطاق دائرة شرطة المركز وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين وفاة مسن يدعى عبدالعزيز محمد حسين، 74 سنة، صدمته سيارة أمام قرية قرية جناكليس التابعة لمركز أبو المطامير.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.