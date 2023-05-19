تعرف على فضل شهر ذو القعدة.. «الإفتاء» تستطلع الهلال اليوم

ينتظر المسلمون في مصر استطلاع دار الإفتاء المصرية لهلال شهر ذو القعدة، مع غروب شمس اليوم الجمعة، ذلك الشهر الذي له فضل كبير، ويعد من الأشهر المباركة التي لها خصوصية في قلوب المسلمين، باعتباره أحد الأشهر الحرم، لكن قد لا يعلم البعض منه ما هو فضل شهر ذو القعدة؟

فضل شهر ذو القعدة

وفي الحديث عن فضل شهر ذو القعدة يجب الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف، إذ ذكر النبي في حديث شريف، فقَالَ -صلى الله عليه وسلم- عندما كان في حجة الوداع: «إن الزَّمَان قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُوالقَعْدَةِ وَذُوالحِجَّةِ وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ» (رواه البخاري ومسلم)، فهم ثلاثه متتاليات وهم ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم والشهر الفرد هو شهر رجب.

تعرف على فضل شهر ذو القعدة

واستكمالا للحديث عن فضل شهر ذو القعدة، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، جميعها في شهر ذي القعدة، قَالَتْ السيدة عائشة رضي الله عنها: «لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ». (رواه ابن ماجة بسند صحيح)، وهو ما يؤكد فضل ذي القعدة.

وقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلَّهُنَّ فِي ذِي القَعْدَةِ، إِلَّا الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةً مِنَ الحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ العَامِ المُقْبِلِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الجِعرَانَةِ، حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ». "متفق عليه".

ما فضل شهر ذو القعدة؟

ويستحب الصيام في شهر ذو القعدة، إذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أجد قوة وإني أحب أن تزيدني فقال له: «فمن الحُرُم وأفطر» وفي رواية: «صم الحُرم وأفطر» وفي رواية قال: «صم الأشهر الحرم»، وذلك ضمن فضل شهر ذو القعدة.