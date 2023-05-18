أول ذي القعدة 2023.. «البحوث الفلكية» يحدد نهاية شوال وبداية الشهر الجديد

قارب شهر شوال على الانتهاء فلم تبق منه سوى ساعات قليلة، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة موعد هلال شهر زي القعدة، وهل سيكون شهر شوال كاملاً أم 29 يوما فقط، ولذلك حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أول ذي القعدة 2023 طبقًا للحسابات الفلكية.

ولمعرفة أول ذي القعدة 2023 قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، إنه سوف يولد هلال شهر ذي القعدة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 5:54 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الجمعة 29 شوال 1444هجريًا الموافق 19/5/2023، وهو يوم الرؤية، مشيرا إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد في بعض البلدان العربية والإسلامية عند غروب شمس يوم الرؤية، طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد.

رؤية هلال شهر ذي القعدة

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن القمر يغرب في طور الهلال القديم قبل غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة بـ3 دقائق، بينما في القاهرة يمكث الهلال الجديد دقيقة واحدة بعد غروب الشمس.

وتابع: «يغرب الهلال مع غروب الشمس في قنا والخارجة وسوهاج والطور وسانت كاترين وطابا، ويغرب قبلها في حلايب وتوشكا وأسوان بمدد تتراوح بين 1 - 2 دقيقة، ويغرب بعد غروب الشمس في السلوم والإسكندرية وبورسعيد وطنطا والفيوم وأسيوط بمدد تتراوح بين 1 - 3 دقائق».

أول ذي القعدة 2023

وأضاف أنه في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية يغرب القمر قبل غروب شمس يوم الرؤية بمدد تتراوح بين «1- 18 دقيقة»، بينما يبقى بعد غروب الشمس في بعضها بمدد تتراوح بين «1- 9 دقيقة»، وفي بغداد يغرب الهلال الجديد مع غروب الشمس، لافتًا إلى أنه بذلك يكون يوم السبت 20/5/2023، هو المتمم لشهر شوال 1444، يكون أول ذي القعدة 2023 غرة شهر ذو القعدة 1444 فلكياً يوم الأحد 21/5/2023.