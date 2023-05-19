القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ساعات قليلة وينطلق لقام مهم بين النادي الأهلي والترجي التونسي، في مباراة إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023، وسط حضور جماهيري على أرض ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

وتقام مباراة الأهلي والترجي التونسي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

وتذاع مباراة الأهلي والترجي التونسي على قناة bein sport، حيث أعلنت شبكة القنوات القطرية إذاعة المباراة عبر شاشة beIN SPORTS 4 HD

وفيما يلي تردد قناة 4 bein sports

القمر الصناعي: نايل سات:

تردد القناة: 11054.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

كما تذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت عبر التردد الأرضي، ويمكن مشاهدة المباراة بعد ضبط القناة وتوصيل الهوائي الخارجي «الأريال» على تردد UHF 32، بالنسبة للتليفزيونات العادية، في حين يجب تحويل الشاشات الحديثة إلى خاصية DTV، وتوصيله بهوائي خارجي.

وحقق النادي الأهلي الفوز بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب بتونس الأسبوع الماضي، وهو ما يجعل فرصه وافرة للصعود إلى نهائي البطولة اليوم وانتظار الفائز من صن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي.