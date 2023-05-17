مد ساعات تشغيل الخط الثالث للمترو لمدة ساعة يوم مباراة الأهلي والترجي

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، زيادة عدد القطارات وزيادة ساعات تشغيل المترو ساعة إضافية بالتزامن مع استعدادات مباراة يوم الجمعة بين الأهلي والترجي التونسي، مؤكدة أن محطات المترو ستعمل حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

زمن التقاطر بين القطارات سيقل إلى 5 دقائق ونصف

ودونت الشركة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «مش بس زودنا عدد القطارات لكن هنشغل المترو ساعة زيادة يوم الماتش زي ما عودناكو، احنا جاهزين باستعدادات خاصة لمباراة يوم الجمعة بين الأهلي المصري والترجي التونسي».

مواعيد تشغيل المترو

وأضافت: «الفرق بين القطارات هيقل لـ 5 دقائق ونصف وطبعا هيزيد عدد القطارات عشان توصلوا بسرعة لكن بالإضافة لده، محطات المترو هتشتغل حتى الواحدة صباحا بعد منتصف الليل، المباراة الساعة 10 مساء».

ونوهت على مشجعي الدرجة الثالثة النزول في محطة أرض المعارض ومشجعي الدرجة الثانية النزول في محطة الاستاد، وذلك لتنظيم وتسهيل دخول المشجعين.