بسام راضي: الحوار «الإيطالي - المصري» ضروري لأمن شمال إفريقيا

قال سفير مصر لدي روما بسام راضي، المتحدث السابق باسم الرئاسة المصرية، إنّ الحوار بين إيطاليا ومصر أمر مهم وضروري للغاية من أجل أمن شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، حسبما ذكرت وكالة أنباء «نوفا» الإيطالية.

وأضاف «راضي» أنّ الوضع المعقد على المستويين الدولي والإقليمي يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين البلدين، تحديدا فى ملفات جرائم الهجرة، والأمن الغذائي والطاقة ومكافحة الإرهاب والأزمة التى تشهدها ليبيا.

العلاقات المصرية الإيطالية

ونوّه راضي بأنّ تجدد العلاقات الثنائية المتبادلة بين البلدين، إذ ازدادت الزيارات الحكومية المختلفة التى تجريها البلدين مؤخراً، بدءاً بمشاركة رئيسة الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني في قمة المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، وتواصلت زيارات كبار المسؤولين من إيطاليا ومصر مع وصول وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى روما، من أجل المشاركة في حوارات البحر المتوسط في ديسمبر الماضي.

كما زار وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني مصر مرتين أولهما في شهر يناير والأخرى في مارس. ومؤخرا زار وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو أمس الأول.

وقال «راضي»، بشأن قضايا الطاقة ودور شركة «إيني» الإيطالي، التي تنتج بحسب وزارة النفط المصرية، نحو 60 % من الغاز المصري، وفي هذا السياق، أكد «راضي» أن «إيني»، شريك مهم للغاية لمصر في قطاع الطاقة، ولديها جزء كبير من الفضل في اكتشاف حقل ظهر في شرق البحر المتوسط.

زيارات متبادلة بين مصر وإيطاليا

وبدأت وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني زيارة إلى إيطاليا هذه الأيام، ومن المحتمل أن يصل وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، يوم السبت المقبل 20 مايو إلى روما، وذلك من أجل لقاء وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات، فرانشيسكو لولوبريجيدا، الذي سيناقش معه الأمن الغذائي والتعاون في الصناعة الزراعية.