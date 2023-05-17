ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات فى شمال إيطاليا إلى 8 قتلى

أعلن حاكم مقاطعة «إميليا رومانيا» الإيطالية، ستيفانو بوناتشيني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة في شمال إيطاليا، إلي 8 قتلى على الأقل، بالاضافة إلي عدد من المفقودين.

تعازي للضحايا

وأعرب «بوناتشيني»، وفقا لما اوردته وكالة أنباء «إنسا» الإيطالية، قبل قليل، عن تعازيه لضحايا الطقس القاسي وعائلاتهم، وقارن الكارثة بزلزال عام 2012 الذي أودى بحياة 27 شخصاً، وأحدث دماراً هائلاً في إيطاليا.

وقال حاكم مقاطعة «إميليا رومانيا»، في مؤتمر صحفي، مع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بينتيدوسي، ومسؤولين آخرين: «لا أتردد في القول إننا نواجه زلزالاً آخر»، في إشارة إلى حجم الدمار الناجم عن الفيضانات.

جهد مبذول من قبل الحكومة

وأكد «بوناتشيني» عمله عن كثب مع الحكومة المركزية لمعالجة حالة الطوارئ، مضيفًا أنه أطلع رئيسة الوزراء الايطالية، جيورجيا ميلوني، المتواجدة حاليا في اليابان لحضور قمة مجموعة السبع، وكذلك الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا.

وأضاف أنه تم إجلاء العديد من الأشخاص من منازلهم، بما في ذلك 3000 في بولونيا، و5000 في فاينزا، و5000 في مقاطعة رافينا، وأكد أن الأرقام متجهة إلى الزيادة.

من جانبه، صرح وزير الحماية المدنية الإيطالي، نيلو موسوميسي، بأن نحو 50 ألف شخص بدون كهرباء، ولا توجد خدمة لنحو 100 ألف مستخدم للهاتف المحمول، و10 آلاف عميل للهاتف الثابت.

توقف حركة السكة الحديد في البلاد

وقال موسوميسي إن حركة السكك الحديدية الإقليمية متوقفة في إميليا رومانيا، بينما تستمر حركة القطارات الوطنية عالية السرعة في العمل، مضيفا أن العلماء أسندوا الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والعواصف الشديدة والفيضانات والجفاف أصبحت أكثر تواتراً وشدة، بسبب تغير المناخ الناجم عن تزايد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.