دعاء آخر جمعة من شوال.. «اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي»

تحل اليوم آخر جمعة من شهر شوال، إذ تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر ذو القعدة 1444، مع غروب شمس اليوم الجمعة، لمعرفة أول أيام شهر ذي القعدة، بحسب ما أعلنت دار الإفتاء أمس عبر صحفتها الرسمية على «فيس بوك».

آخر جمعة من شوال

ومع حلول آخر جمعة من شوال، يُكثر المسلمين في هذه الساعات من ترديد الأدعية، كل بما يأمل ويتمنى من الله عز وجل، إذ يُمكن ترديد أكثر من دعاء في آخر جمعة من شوال، منها على سبيل المثال لا الحصر التالي:

دعاء آخر جمعة من شوال

يردد البعض في آخر جمعة من شوال: «الله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله وسبحان الله، اللهم ربّنا نسألك بأنّك أنت الأحد الصمد الضي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، أن تفرّج همّنا وتنفّس كربنا وتنير قلوبنا وتشرح صدورنا، ربّنا رحمتك نرجوا يا إلهنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعها ما أسررنا منها وما أعلنّا، اللهم لا تعذّبنا بذنوبنا فإنّك علينا قادر، ولا تسلّط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا فإنّك بنا راحم».

تعرف على دعاء آخر جمعة من شوال

ومن بين ما يمكن ترديده في آخر جمعة من شوال: «اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أكبر من معصيتي، اللهم لا تعذّبني بذنبي ولا تبتليني بما لست له أهل، اللهم لا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به واعف عنّا واغفر لنا وارحمنا».

«اللهم إنا نستعين بك ونستهدي بك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله».

ويردد عدد من المسلمين في آخر جمعة من شوال: «اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقي بعيداّ فقربه، وإن كان رزقي قريباً فيسره، وإن كان رزقي قليلاً فأكثره، وإن كان كثيراً فبارك فيه».

«اللهم إني أسألك رزقاً لا يعد، ودعوة لا ترد، وأبواباً للخير لا تصد، ونعيماً ليس له حد».

«الله أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم والمقيم الذي لا يحول ولا يزول»