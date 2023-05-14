«السياحة»: سفر لجان الوزارة لمعاينة مساكن الحجاج نهاية شهر شوال الجاري

تبدأ لجان وزارة السياحة والآثار نهاية شهر شوال الجاري، في السفر إلى الأراضي المقدسة؛ للتفتيش على مدى مطابقة المساكن التي ستختارها شركات السياحة لسكن الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة بالضوابط التي وضعتها الوزارة.

وأكد أحمد وحيد عضو غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن نحو 70 من موظفي وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة سيبدأون السفر نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل إلى المملكة العربية السعودية؛ لمعاينة المساكن التي ستختارها شركات السياحة لسكن حجاجها بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وشدد «وحيد»، على أنه إذا لم تكن المساكن التي اختارتها الشركات لسكن الحجاج مطابقة للمواصفات التي حددتها وزارة السياحة والآثار في سكن الحجاج، فإن اللجان تطلب تغييرها، إذ أنه لن يتم اعتماد أي مسكن غير مطابق للضوابط الخاصة بالسكن.

مدة عمل اللجان من 3 إلى 4 أسابيع

وأضاف غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مدة عمل لجان وزارة السياحة والآثار الخاصة بمعاينة مساكن الحجاج بالسعودية تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع أو لحين انتهاء اللجنة من عملها، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من معاينة سكن الحجاج تبدأ عملية توثيق عقود تلك المساكن والتي ستكون اللجان حاضرة بها.

شركات السياحة تبدأ في الحصول على تأشيرات معاينة المساكن

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار بدأت في إصدار خطابات معاينة السكن لشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي لهذا العام؛ وذلك تمهيدا لاستصدار التأشيرات وبدء السفر للسعودية لمعاينة مساكن الحجاج وتوثيق عقود المساكن.