الرئيس الأوكراني يخطط لزيارة بريطانيا: سأعقد مناقشات جوهرية مع صديقي ريشي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّه سيزور لندن للقاء رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، من أجل إجراء مفاوضات وصفها بأنّها «جوهرية»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

وقال زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنّ المملكة المتحدة رائدة عندما يتعلق الأمر بتوسيع قدراتنا على الأرض وفي الجو، وسيستمر هذا التعاون اليوم، مضيفا عبر «تويتر»: «سألتقي صديقي ريشي، وسنجري مفاوضات جوهرية وجها لوجه ومع الوفود».

Today – London. The UK is a leader when it comes to expanding our capabilities on the ground and in the air. This cooperation will continue today. I will meet my friend Rishi. We will conduct substantive negotiations face-to-face and in delegations.