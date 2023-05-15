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الرئيس الأوكراني يخطط لزيارة بريطانيا: سأعقد مناقشات جوهرية مع صديقي ريشي

كتب:

أسماء العيسوي
11:37 ص | الإثنين 15 مايو 2023
الرئيس الأوكراني - فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني - فولوديمير زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّه سيزور لندن للقاء رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، من أجل إجراء مفاوضات وصفها بأنّها «جوهرية»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

وقال زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنّ المملكة المتحدة رائدة عندما يتعلق الأمر بتوسيع قدراتنا على الأرض وفي الجو، وسيستمر هذا التعاون اليوم، مضيفا عبر «تويتر»: «سألتقي صديقي ريشي، وسنجري مفاوضات جوهرية وجها لوجه ومع الوفود». 

 

الرئيس الأوكراني زار بريطانيا في فبراير 

وكانت آخر زيارة للرئيس الأوكراني إلى المملكة المتحدة في فبراير الماضي، عندما التقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والملك تشارلز الثالث. 

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