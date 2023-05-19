محافظ القليوبية يناقش زيادة القدرات الكهربائية بمنطقة الصفا الصناعية

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعًا بحضور المهندس حسن البيلي رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندسة آمال بركات مدير كهرباء القليوبية، ومحمد علام مدير المناطق الصناعية، وذلك لمناقشة حل عدد من المشكلات الخاصة بالكهرباء وزيادة القدرات الكهربائية لمستثمري منطقة الصفا الصناعية، وذلك في إطار حرص المحافظة على تشجيع المستثمرين وحل مشكلاتهم.

سبل دعم المستثمرين

تناول الاجتماع مناقشة سبل دعم المستثمرين وكيفية إزالة المعوقات التي تواجههم، وذلك في إطار توجهات الدولة لدفع عجلة الاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق التنمية بكل المحافظات، كما جرى التنسيق مع هيئة السكة الحديد لعقد اجتماع بحضور المختصين من الجهتين، لسرعة نهو موضوع تداخل الملكيات بمنطقة الصفا الصناعية، تمهيدًا لاستكمال أعمال الترفيق.

المحافظة لا تألو جهدًا في حل أي مشكلة

كما جرى التنسيق خلال الاجتماع مع وزارة الموارد المائية والري، بشأن توصيل الكهرباء لأحد المستثمرين، عن طريق الكابل الهوائي المار من أعلى ترعة الإسماعيلية لتعذر الدفع النفقي لطبيعة الأرض الصخرية.

وأكد الهجان، أنّ المحافظة لا تألو جهدا في حل أي مشكلة لأي مستثمر، طالما يتسم بالجدية ومستمر في نشاطه، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة ستنظم المحافظة جولات ميدانية للمناطق الصناعية الموجودة بها للالتقاء بالمستثمرين وحل مشاكلهم ميدانيًا.

وعلى هامش الاجتماع، ناقش المحافظ مع شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عددًا من المشروعات التي تنفذها الشركة بالمحافظة بالشوارع التي يجري تطويرها بمدن المحافظة، من بينها شارع الأمل والشهيد تامر عبد الفضيل بمدينة بنها، التي جرى تطوير شبكة الكهرباء بها وتحويلها من هوائية إلى أرضية، موجهًا بضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية وتسليمها في التوقيتات المحددة.