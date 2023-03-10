فصل الكهرباء عن بعض المناطق في القليوبية.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فصل التيار، اليوم الجمعة، للصيانة الدورية التي تعتمدها الشركة عن عدة قرى ومدن تابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

ومن المقرر فصل الكهرباء عن لوحة توزيع كهرباء الجملة بمدينة بنها قطاع كهرباء القليوبية، لذا ستتأثر عدة قرى على أن يتم فصل التيار عن قرى ومدن أخرى تابعة للشركة تباعًا بالتبادل.

أماكن فصل التيار الكهربائى

وحددت كهرباء جنوب الدلتا أماكن فصل التيار الكهربائى بمدينة بنها عن منطقة الزراعة، وعمليات المياه والصرف الصحي والرملة والقرى التابعة لهم.

مواعيد قطع التيار الكهربائى

وأوضحت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أن مواعيد قطع الكهرباء اليوم الجمعة بالمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائى بدأية من الساعة 8 صباحا للساعة 11 صباحا، بينما تتبع مواعيد فصل التيار باقي أيام الأسبوع من الساعة 7 صباحًا للساعة 9 صباحًا.

نصائح عند قطع الكهرباء

وقدمت الشركة عبر بيان لها اعتذارًا للمشتركين بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء، لتوفير خدمة أفضل وصيانة المحولات ومحطات الكهرباء، كما بالمواطنين بأماكن قطع الكهرباء بتدبير تغذية بديلة بفترة فصل التيار خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الخدمية.