بروتوكول مع «البيئة» لتشجير المناطق الصناعية للحد من التلوث في القليوبية

تشهد محافظة القليوبية حالياً العديد من الأنشطة الخاصة بالجمعيات الأهلية والمدارس وجامعة بنها فى مجال زراعة الأسطح والتشجير ضمن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية 2050 ومن منطلق الجهود الوطنية لاستضافة وتنظيم مؤتمر المناخ cop27.

4400 شجرة فى مدينتى الخانكة

ودشنت مؤسسات محافظة القليوبية وجامعة بنها أكثر من مبادرة للتشجير لمحاصرة أضرار تغير المناخ والتلوث من خلال زراعة 4400 شجرة فى المناطق الملوثة بالمحافظة وبالتحديد فى تجمعات مركز الخانكة.

وأطلقت جامعة بنها بالقليوبية مبادرة تحت شعار «هنجمّلها» تستهدف زراعة 10 آلاف شجرة مثمرة بكليات الجامعة ومقر الجامعة الجديد بمدينة العبور، على أن يجرى التشجير على مراحل، فى كل منها 100 شجرة مثمرة، وذلك فى إطار دور الجامعة المجتمعى ونشر روح العمل الجماعى بين طلابها وأساتذتها والعاملين فيها الذين سيشاركون بأنفسهم فى زراعة الأشجار المثمرة. وقال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إن مبادرة «هنجمّلها» لزراعة الأشجار المثمرة داخل الكليات نموذج لمبادرات الجامعة لتحسين البيئة.

مبادرة «هنجمّلها» تزرع 10 آلاف بكليات بنها

على صعيد متصل دفعت قضية التلوث الصناعى فى منطقتى الخانكة والخصوص محافظة القليوبية للاهتمام بالتشجير من خلال حملة كبرى للتشجير تنفيذاً لبروتوكول تعاون مع وزارة البيئة لمواجهة ظاهرة التلوث بمنطقة الخانكة وأبوزعبل للحد من التلوث، خاصة فى المدن الصناعية.

ويتضمن البروتوكول زراعة وتشجير شوارع مدينة الخانكة وأبوزعبل بـ4 آلاف شجرة من أصناف «الفيكس نيتدا وبونسيانا وفيكس بنجامينا وتيكوما صفراء» بهدف تنقية الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأوضح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن مبادرة التشجير على مستوى المحافظة تُعد إحدى المبادرات التى تنفذها المحافظة بالتعاون مع وزارة البيئة، وتمت إقامة ندوات توعوية للجهاز التنفيذى بالمحافظة بأهمية ترشيد استهلاك المياه والطاقة، والحث على النظافة والتجميل للمدن والقرى، وتنظيم حملات بالتنسيق مع مديرية الرى لتطهير فروع النيل والترع وإزالة نواتج التطهير.

وأشار المحافظ إلى أنه شارك فى إطار خطة التشجير فى زراعة 400 شجرة من الأشجار المثمرة وغيرها فى مختلف المناطق بمدينة بنها بمشاركة 100 شاب وفتاة بهدف التعريف بأهمية التشجير وترشيد استهلاك الماء والطاقة والحفاظ على البيئة، موضحاً أن المبادرة تضمنت زراعة أشجار من أنواع الزيتون والليمون والاستاكوما والدادونيا بشوارع كل مدن القليوبية.