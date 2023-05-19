هل تتراجع أسعار البصل خلال الفترة المقبلة؟.. خبير زراعي يجيب

شهدت أسعار البصل ارتفعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، وسجّل سعر الكيلو في محال الخضراوات ما بين 14 و16 جنيها، مقابل 10 جنيها قبل نحو 20 يوما من الآن، بحسب أحمد علي، أحد أصحاب محال الخضر بمنطقة وسط البلد، فيما سجلت أسعار البصل في سوق العبور للجملة ما بين 9 و13 جنيها.

وأضاف لـ«الوطن»، أن البصل المتاح حاليا في الأسواق هو بصل خزين، وأن بصل العروة الجديدة لم يصل الأسواق حتى الآن، مشيرا إلى أنه من المتوقع ان تتراجع الأسعار بمجرد طرح البصل الجديد في الأسواق.

من جانبه قال المهندس محمد حسن الخبير الزراعي، إن أسباب ارتفاع أسعار البصل حاليا في الأسواق يرجع إلى زيادة الطلب على البصل المصري محليا ودوليا، وذلك في ظل تراجع الإنتاج العالمي بسبب التغيرات المناخية.

واضاف لـ«الوطن»، أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعا في الأسعار حال وقف تصدير البصل بالإضافة إلى دخول العروة الجديدة والتي سيكون لها أثر كبير في زيادة المعروض، مطالبا المواطنين بعدم التكالب على شراء البصل في الوقت الحالي، لأن الطب الزائد سيرفع الأسعار، وخلال الفترة المقبلة سوف سيتم طرح العروة الجديدة وبالتالي ستنخفض الأسعار.

صادرات مصر الزراعية 2 مليون و506 ألف طن

في المقابل أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ارتفاع صادرات مصر الزراعية، حيث سجلت 2 مليون و506 ألف طن من المنتجات الزراعية خلال الفترة من أول يناير حتى أبريل 2023 بزيادة قدرها 230 ألف طن 10% عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت صادرات مصر من البصل 189 ألف طن محتلا المركز الثالث في الصادرات، بينما صدّرت مصر 12 ألف طن من الثوم خلال نفس الفترة.

أهم الصادرات الزراعية هي الموالح

وبحسب وزارة الزراعة فإن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و302 ألف طن، بالإضافة إلى تصدير 456 ألف طن من البطاطس الطازجة.