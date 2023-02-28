نقيب الفلاحين: المزارعون قلصوا مساحات محصول البصل بسبب خسائرهم الموسم الماضي

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن هناك اضطراب في أسعار البصل مقارنة بالمواسم السابقة، والسبب في ذلك عزوف الفلاحين عن الزراعة هذا الموسم لتكبدهم خسائر فادحة المواسم السابقة.

وأضاف «أبوصدام»، أن محصول البصل يزرع غالبًا في مصر في عروتين إحداهما في شهري أغسطس وسبتمبر بصعيد مصر، والأخرى في شهري أكتوبر ونوفمبر في الوجه البحري، ويُجنى البصل في شهور أبريل ومايو ويونيو من كل عام.

وتابع: نظرًا لتعرض مزارعي البصل خلال المواسم السابقة لخسائر كبيره وصلت لنحو 10 آلاف جنيه للفدان الواحد، بسبب تدني سعر كيلو البصل في الحقل، جعل البعض يقلص مساحات زراعته ما أدى إلى نقص المعروض في السوق.

وأشار إلى أن غياب منظومة الزراعة التعاقدية في محصول البصل، يترك المزارعين يزرعون طبقا لتقديراتهم الشخصيه، دون تقديم أية مساعدة إرشادية لهم، مع ارتفاع أسعار أغلب مستلزمات الزراعة والمنتجات الغذائية الأخرى، علاوة على أن حصاد أغلب زراعات البصل لم يحن بعد.

المطالبة بإعادة ترتيب الخريطة الزراعية

وأكد، أن المزارعين يزرعون ما يعتقدون أن عائده الاقتصادي أعلى، ويمتنعون عن زراعة المحاصيل التي يعتقدون أن عائدها الاقتصادي أقل بطريقة عشوائية بحتة في غياب تام لمسؤولي الزراعة.

ولفت إلى أن البصل من أهم المحاصيل الغذائية والذي يدخل في صناعة أغلب الأكلات بمصر كما أنه محصول قابل للتخزين لشهور عديدة ويصدر بكميات كبيرة إلى معظم الدول العربية والأوربية.

وطالب وزارة الزراعة بإعادة ترتيب الخريطة الزراعية في مصر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط التركيبة المحصولية بمصر، بما يناسب الواقع بوضع خطط زراعية لزراعة ما نحتاجه بمساحات مناسبة دون زيادة كبيرة تؤدي لتدني الأسعار بأقل من سعر التكلفة.