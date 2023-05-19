رؤساء أجانب شاركوا في القمم العربية.. آخرهم زيلينسكي

تنطلق أعمال الدورة الثانية والثلاثين من القمة العربية لمجلس جامعة الدول العربية، اليوم الجمعة بمناقشة أهم القضايا العربية والدولية بجدة، أهمها ملفات سوريا والأزمة في السودان والقضية الفلسطينية بالإضافة إلى قضايا الأمن العربي والتنمية، وذلك بحضور عدد كبير من زعماء الدول حول العالم.

وشارك عدد من زعماء الأجانب حول العالم في قمم عربية على مدار السنوات الماضية، وفى هذا السباق ترصد «الوطن» أبرز هؤلاء القادة الذين شاركوا في القمم العربية.

وصول «زيلينسكي» إلى القمة العربية بجدة

وأعلنت أوكرانيا، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيحضر القمة العربية بجدة، وفقا لما نشرته وكالة أنباء «رويترز»، حيث وصل قبل قليل إلى جدة للماشركة«زيلينسكي» وسيتوجه بعد ذلك إلى اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما باليابان على متن طائرة حكومية فرنسية.

ومن جانبه، أعلن أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، على شاشة التلفزيون الوطني الأوكراني أن «زيلينسكي» سيحضر القمة العربية المنعقدة اليوم بالمملكة العربية السعودية.

زعماء أجانب شاركوا في قمم عربية

وزار الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية العام الماضي لحضور قمة جدة للأمن والتنمية، بحضور عدد كبير من القادة العرب إذ تناول بعض المباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتوجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغواني نواكشوط، أمس الخميس، إلى مدينة جدة بالسعودية للمشاركة في القمة العربية، وذلك بمرافقة وزير الخارجية ووزير المالية ومدير ديوان رئيس الجمهورية.

يذكر أنه في ديسمبر العام الماضي، بدأ الرئيس الصيني، شي جين بينغ، زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية لحضور 3 قمم خلال يومين، وبحسب وكالة أنباء «واس» السعودية، أن خلال زيارة الرئيس الصيني للسعودية سيجرى عقد قمة سعودية صينية برئاسة خادم الحرمين الشريفين.