روسيا وأوكرانيا.. زيلينسكي يزور ألمانيا وموسكو تحبط عملية استخبارية

تتجدد الأخبار الخاصة بروسيا وأوكرانيا، خاصة بعد إعلان جمهورية روسيا الاتحادية صباح اليوم السبت، مقتل قائدين عسكريين على الجبهة في أوكرانيا في خبر نادر الحدوث، وهو إعلان روسيا عن قتلى في صف كبار الضباط، منذ بداية الأزمة مع أوكرانيا، التي بدأت نهاية فبراير 2022.

متحدث وزارة الدفاع يكشف عن قتلى بعد 15 شهراً من أزمة روسيا وأوكرانيا

وبحسب موقع «روسيا اليوم» القريب من الحكومة الروسية، ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيجور كوناشنكوف أثناء مؤتمر صحفي اليوم عن سقوط الكولونيلين فياتشيسلاف ماكاروف ويفغيني بروفكو في القتال في أوكرانيا.

وسط أزمة روسيا وأوكرانيا.. زيلينسكي يسافر ألمانيا

وبالتزامن مع تطور الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن زيارته إلى ألمانيا الاتحادية التي تعد الأولى من نوعها منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية وسط تأكيدات ألمانية عن استمرار الدعم لأوكرانيا حيث كشفت برلين عن نيتها تزويد كييف بأسلحة تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار، كما سيتم منح زيلينسكي جائزة شارلمان وهي جائزة يتم إعطاءها للأشخاص الذين لهم جهود كبرى في تعزيز الوحدة الأوروبية، وكتب زيلينسكي من ألمانيا: «موجود بالفعل في برلين أسلحة، حزمة قوية، دفاع جوي، إعادة إعمار، الاتحاد الأوروبي حلف شمال الأطلسي، الأمن».

روسيا تكشف عملية استخبارية تقوم بها أوكرانيا

وفي ظل أزمة روسيا وأوكرانيا، أوضحت أجهزة الأمن في روسيا عن القبض على موظفين يعملون على تجنيد الأشخاص في مستوطنات روسيا لدعم أوكرانيا .