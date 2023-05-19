انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بأسيوط الأحد المقبل

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض «حملة ما بعد المحاصيل الشتوية» موسم 2023، الأحد المقبل 21 مايو، وذلك بعد انتهاء موسم المحاصيل الشتوية، وتنفيذًا لسياسة وزارة الزراعة لمكافحة القوارض والحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية، خاصة عقب الانتهاء من الزراعات الفصلية، ولتقليل الفاقد لما تسببه من أضرار صحية واقتصادية، حيث تمثل القوارض خطورة على المحاصيل الزراعية وحدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيواني والمنشآت العامة والمصانع بسبب قدرتها على التكاثر السريع.

وقاية المحاصيل الزراعية

وأكد المحافظ أنه تم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجمعيات والإدارات الزراعية لتسهيل تنفيذ أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض لوقاية المحاصيل الزراعية والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية لتوفير المبيدات اللازمة لتحسين خصوبة الأرض، مع تكثيف الحملات الإرشادية لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

تذليل المشاكل والمعوقات

وأشار اللواء عصام سعد إلى أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

مكافحة القوارض

من جانبه أوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة، وسياسة وزارة الزراعة لمكافحة القوارض والحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية، جار الاستعداد لتنفيذ الحملة القومية لمكافحة القوارض الأحد 21 مايو، بعد إزالة المحاصيل الشتوية، وذلك للقضاء على القوارض بأنواعها خلال الحملة.

وأكد وكيل الزراعة، أنه تم التنبيه على الدكتور شيرين حسين، مدير عام المكافحة، والمهندس مصطفى محمود، مدير إدارة القوارض، بتجهيز كل المستلزمات الخاصة بالحملة ليتم وضعها في بؤر الإصابة، والتنسيق مع الوحدات المحلية لتنفيذ الحملة التي تستهدف الترع والمصارف والجسور وتجميعات النخيل والهيش والسكة الحديد بعيدًا عن الكتل السكنية، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية أثناء العمل وقفازات وأدوات النظافة الشخصية للعمال.