نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 بمحافظة أسيوط

أعلنت مدارس محافظة أسيوط بالمرحلة الابتدائية، نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 والعشر الأوائل لمختلف الصفوف لمختلف مدارس إدارات المحافظة المختلفة، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني

ويمكن للطالب الحصول علي نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023، من خلال التوجه إلي المدرسة والإطلاع علي النتيجة والحصول علي الشهادة مجانا دون دفع أي مقابل، وهناك عدد من المدارس أعلنت أسماء العشر الأوائل بالصف الخامس الابتدائي علي صفحات المدارس المختلفة علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

المدارس الإعدادية

كما أعلنت مدارس التعليم الإعدادي بمحافظة أسيوط، نتيجة الترم الثاني بالصفيين الأول والثاني الإعدادي وأسماء العشر الأوائل بكل مدرسة، وأتاحت المدارس الحصول علي نتيجة الترم الثاني للصفيين من خلال التوجه إلي المدرسة والحصول عليها مجانا.

استعدادات الشهادة الإعدادية

أعلن عبدالعزيز حسن سليمان زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، عن الانتهاء من الاستعدادات لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية التي سوف تنطلق يوم السبت المقبل الموافق 20 مايو من خلال عقد عدت اجتماعات مع مديري العموم ومديري الإدارات ومندوبي توزيع الأسئلة وشدد علي أن جميع مندوبي الأسئلة ليس لديهم مانع حتي الدرجة الرابعة والحضور مبكر إلي اللجنة المنتدب إليها وفتح المظروف الأسئلة قبل موعد ميعاد الامتحان بربع ساعة وفي حالة وجود أي أخطاء في ورقة الأسئلة يتم التواصل مع غرفة العمليات.