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وكيل تعليم أسيوط: تأمين حجرة كنترول الشهادة الإعدادية بالحديد

كتب:

حسن عبد النعيم
07:52 م | الخميس 18 مايو 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

عقد عبدالعزيز حسن سليمان  زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الخميس، اجتماعا مع رؤساء لجان امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 لمناقشة استعدادات انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت المقبل الموافق 20 مايو.

جاء ذلك بحضور محمد النمر مدير عام التعليم العام والدكتورة أمال إسماعيل مدير إدارة التعليم الإعدادي بالمديرية وفاتن مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية وأمجد وليم رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية العامة ومديري عموم الإدارات التعليمية.

فرش اللجان

حيث أكد عبدالعزيز زنار على ضرورة التأكد من فرش اللجان بما يتناسب مع نوع المرحلة، ومراعاة حالات الدمج وتسهيل الحالات المرضية الطارئة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

تأمين حجرة الكنترول بمصبعات حديدية

وأوضح وكيل الوزارة من ضرورة التأكد من تأمين حجرة الكنترول بمصبعات حديدية وتهئية الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان، وكذلك عدم دخول اللجان لأي شخص إلا المسموح لهم بدخول اللجان وأيضًا نظافة دورات المياه والتنبيه على مسئول التوريدات بالمديرية على توفير جميع المستلزمات التى تحتاجها اللجان.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط عقد اجتماع مع مندوبي استلام أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية للتأكد على الاستعدادات للامتحانات ومعرفة الضوابط والتعليمات. 

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