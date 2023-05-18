وكيل صحة أسيوط: تشكيل لجان وفرق تقييم لمتابعة المنشآت الطبية

عقد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، اليوم الخميس، اجتماعا بديوان عام مديرية الصحة بأسيوط مع أعضاء المكتب الفني لمديرية الصحة بأسيوط بتشكيله الجديد، بحضور الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية مدير المكتب الفني لمتابعة العمل بالمنشآت الصحية.

المتابعة الميدانية المستمرة

وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط أهمية دور أعضاء المكتب الفني في دعم اتخاذ القرار، والمتابعة الميدانية المستمرة لجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة، وجمع وتحليل البيانات بكل دقة للوصول إلى نتائج صحيحة ومرضية، لافتا إلى أهمية العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، ومواكبة التطور الذي تشهده المحافظة خلال الفترة الحالية على مستوى الإنشاءات الطبية، والأجهزة الحديثة، التي يتم تزويد المستشفيات والوحدات بها.

تشكيل فريق المكتب الفني

ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الداعم الرئيسي للقطاع الصحي وقيادات الوزارة الذين لا يتوانوا لحظة في إمداد القطاع الصحي بمختلف الأجهزة والتجهيزات الطبية والغير طبية كما وجه الشكر لمحافظ الإقليم اللواء عصام سعد لدعمه المستمر والدائم لقطاع الصحة بالمحافظة، مشير إلى أن تشكيل فريق المكتب الفني الجديد بالمديرية يضم مجموعة من شباب الأطباء، تعمل على تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن الأسيوطي.

تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

وقام أعضاء المكتب الفني بعرض خطة العمل خلال الفترة القادمة، وآليات تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفيات، والوحدات الصحية، والاستعداد لاستلام وتشغيل المستشفيات المركزية والوحدات الصحية والمراكز الطبية التي يتم تطويرها حاليا، وجهود المديرية في الحصول على عدد من الأجهزة الطبية الحديثة التي تم توفيرها في عدد من المستشفيات، ومنها أجهزة الأشعة المقطعية، والتداخلية، وأجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة التعقيم، وأجهزة الغسيل الكلوي، وتطوير العنايات المركزة، وزيادة عدد الأسرة.

تدريب الأطباء والتمريض

وتناول اللقاء أيضا عرض خطة المديرية في تدريب الأطباء والتمريض والفنيين وعقد توأمه مع المعهد القومي للتدريب بوزارة الصحة، بهدف تدريب القيادات الشابة التابعة للصحة بأسيوط، على أحدث المعايير العالمية في فن الإدارة، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة خطة المديرية في ملف «الزمالة المصرية»، التي تعد طوق النجاة لسد العجز في بعض التخصصات، والعمل خلال الفترة المقبلة على اعتماد جميع المستشفيات للدخول في منظومة الزمالة المصرية ووضع خطة عمل مستقبلية وتقييم أداء الخدمات الطبية المقدمة للمترددين علي المنشآت الصحية وتشكيل لجان وفرق الإشراف والمتابعة والتقييم التي تجوب كافة المنشآت الصحية بنطاق المحافظة في مختلف الأوقات الصباحية والنوبتحيات والسهر.