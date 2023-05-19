إزالة 33 حالة تعد على أراضي أملاك دولة واسترداد 368 فدانا بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جرى استرداد 4166 مترًا و368 فدانًا من أملاك الدولة، خلال حملة مكبرة، جرى خلالها إزالة 33 حالة تعد بمركزي منفلوط وأسيوط، ضمن حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ21 للإزالات، لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

أراضي أملاك دولة

وأوضح المحافظ، أنّ الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تمكنت من تنفيذ إزالات لعدد 33 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمركزي منفلوط وأسيوط، ففي مركز منفلوط، جرى إزالة 12 حالة تعد على أملاك دولة وتنظيم بمساحة 1216 مترًا، و12 حالة تعد على مباني أرض زراعية على مساحة 1160 مترًا، وحالة تعد على أرض تابعة لهيئة التعمير بمساحة 700 متر مربع.

إزالة 8 حالات تعد

وفي مركز أسيوط، جرى إزالة 4 حالات تعد بالمباني على أراضي أملاك دولة تابعة لهيئة التعمير على مساحة 2250 مترًا، و4 حالات تعد على أملاك دولة زراعية، تابعة لهيئة التعمير بمساحة 368 فدانًا، وجرى تنفيذ الحملات تحت إشراف المحاسب عدلى أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وبمشاركة محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة منفلوط، وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، ونوابهم.

ولفت «سعد» إلى أنّ إجمالي ما جرى إزالته منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة، بلغ 528 حالة، على مساحة 41 ألفًا و638 متر مباني و2176 فدانًا وقيراط زراعة على أراضي أملاك دولة، و51 حالة تعد مباني بمساحة 5980 مترًا، و3 حالات على مساحة قيراط و18 سهم أراضي زراعية خاصة، بمشاركة ممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن، ومعدات الوحدات المحلية.