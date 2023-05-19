وكيل «صحة أسيوط» يوجه بتفعيل ومتابعة قرارات العلاج على نفقة الدولة

شدد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، على ضرورة تفعيل قرارات العلاج على نفقة الدولة ومتابعة المطالبات الخاصة بها، وتكثيف المرور على منافذ تقديم الخدمة الطبية، والتأكد يوميا من اتباع كافة السياسات الخاصة بالتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة والجودة ومكافحة العدوى، مطالبًا بسداد المديونيات الخاصة بالتخلص من النفايات الطبية الخطرة.

جاء ذلك خلال اجتماعات مكثفة عقدها مع قيادات المديرية وأعضاء المكتب الفني ومسئولي نفقة الدولة وصيادلة المستشفيات، بحضور وكيل المديرية ومدير المكتب الفني ومدير الرقابة الداخلية وإدارة المتابعة ومدير إدارة الصيدلة والإمداد الدوائي، والتموين الطبي بالمديرية ومسئولي نفقة الدولة، وذلك بمكتب وكيل الوزارة.

بحث احتياجات كل مستشفى

وخلال الاجتماعات تم مناقشة خطة العمل واحتياجات كل مستشفى من أعمال الصيانة الخاصة بالمباني والأجهزة والآلات، وغيرها من الموارد والاعتمادات المالية، ووضع حلول لمعوقات سير العمل، وتفعيل دور الهيئة الطبية بالمستشفى، ودور لجنة الدواء والتي مهمتها حصر الاحتياجات من الأدوية والعمل على توفيرها وترشيد استهلاك الدواء، وسداد أي مديونيات تخص شركات الأدوية.

توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية

وتناولت الاجتماعات مناقشة توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية على جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى مناقشة الاحتياجات اللازمة لهذه المنافذ من الأصناف المختلفة من الأدوية والمستلزمات الطبية، مشددا على المراجعة والمتابعة الحثيثة للتأكد من عدم وجود أصناف راكدة بأي منفذ لتقديم الخدمة، مع توفير المخزون الاستراتيجي الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالأقسام الطبية الحرجة بالمستشفيات للفترة القادمة، وتوزيع كميات الأدوية على المنافذ وفقاً لمؤشرات الأداء، كما وجه إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية بمتابعة الانتهاء من جميع المقايسات والتسويات في أسرع وقت.

العلاج على نفقة الدولة

كما ناقش وكيل الوزارة، تفعيل عمل الأقسام الاقتصادية بالمستشفيات، ووضع هيكل تنظيمي للإشراف عليها، ومؤشرات الأداء بمنظومة العلاج على نفقة الدولة، وتفعيل قرارات العلاج، ومتابعة عمل اللجان الثلاثية بالمستشفيات، وأكد على أهمية سرعة إدخال بيانات المرضى الخاضعين لمظلة التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة على السيستم الخاص فور دخولهم لتلقي الخدمات الطبية بالمستشفيات.

تحويل الحالات الحرجة

وشدد وكيل وزارة الصحة بأسيوط على مديري المستشفيات بعدم السماح بتحويل الحالات الحرجة للمستشفيات الأخرى، باستثناء تحويل الحالات للخدمات والتخصصات غير الموجودة بالمستشفى، كما وجه بتخصيص لجنة من المديرية لوضع برنامج تدريبي لجميع الهيئات التمريضية بالمستشفيات، والبدء الفوري بالجهاز الإشرافي والأقسام الحرجة، مع عقد اختبار تحريري، ومن يثبت عدم قدرته على اجتياز الاختبار يتم ندبه للمستشفيات الأكثر ترددا لإثقال مواهبه وتدريبه، مشددا على سرعة الانتهاء من إجراءات رفع الكهنة الموجودة بالمستشفيات.