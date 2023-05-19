عضو «إسكان النواب»: قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تدعم الاقتصاد الوطني

أشاد النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، خلال اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله، بحضور ورئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب

وقال «الناظر» في تصريحات صحفية له اليوم، إن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خطوة ممتازة على الطريق الصحيح، وتساهم بشكل كبير جدا في جذب المزيد من الاستثمارات، وتدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تدعم المستثمرين، وتقدم لهم كافة سبل الدعم اللازمة، لإزالة العقبات التي تواجهم، وهذا لم نعهده من قبل، مضيفًا: «الدولة تعمل على تهيئة بيئة متكاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية».

المجلس الأعلى للاستثمار

واختتم: «قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تتواكب مع الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعا، وتبشر بمستقبل مشرق لمصر، يمكنها من التغلب على الصعوبات ومواجهة التحديات».

كان المجلس الأعلى للاستثمار أصدر عدة قرارات على رأسها تخفيف إجراءات تأسيس الشركات، للتسهيل على المستثمرين، وجذب استثمارات جديدة.