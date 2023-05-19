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العاهل الأردني يصل للمشاركة في القمة العربية بجدة

كتب:

أ ش أ
01:22 م | الجمعة 19 مايو 2023
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

وصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين اليوم الجمعة، إلى مدينة جدة السعودية؛ للمشاركة في القمة العربية الـ32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

نائب أمير مكة في استقبال العاهل الأردني

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أنه كان في استقبال الملك عبدالله الثاني لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي لحضور القمة العربية الـ32، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري.

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بقلم أ ش أ