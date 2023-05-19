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أمير قطر يصل جدة للمشاركة في القمة العربية

كتب:

أ ش أ
12:52 م | الجمعة 19 مايو 2023
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة إلى مدينة جدة السعودية، للمشاركة في القمة العربية 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

نائب أمير مكة في استقبال الشيخ تميم 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أنه كان في استقبال الشيخ تميم لدى وصوله مطار الملك عبد العزيز الدولي لحضور قمة جدة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي.

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