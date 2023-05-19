زيلينسكي: زيارتي للسعودية تهدف إلى تعزيز التعاون مع العالم العربي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن زيارته الأولى للمملكة العربية السعودية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وعلاقات أوكرانيا مع العالم العربي.

لتعزيز التعاون بين أوكرانيا والعالم العربي

وأضاف زيلينسكي في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنه سيناقش قضية السجناء السياسيين في القرم والأراضي التي تحت السيطرة الروسية وعودة الشعب الأوكراني لأراضيه وصيغة السلام والتعاون في مجال الطاقة.

واستطرد قائلا: إن المملكة العربية السعودية تلعب دورًا مهمًا ونحن على استعداد للارتقاء بتعاوننا إلى مستوى جديد.

وصول «زيلينسكي» بالقمة العربية

ووصل زيلينسكي إلى مدينة جدة اليوم لحضور القمة العربية في السعودية والمنعقدة بمدينة جدة.