برلماني: قرارات «الأعلى للاستثمار» تجذب رؤوس الأموال الأجنبية

ثمن النائب يونس عبدالرازق فرج، عضو مجلس النواب، قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، خلال اجتماعه الأول بعد إعادة التشكيل، بحضور ورئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المجلس الأعلى للاستثمار

وقال «فرج» في تصريحات صحفية له اليوم، إن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار تشكل بداية ممتازة للنهوض بملف الاستثمار والارتقاء به، كما أنها تصب في مصلحة الدولة المصرية، وتدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في هذا التوقيت المهم.

مجلس النواب

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تدعم المستثمرين، وتعمل جاهدة على إزالة كافة المعوقات التي تواجههم، مضيفًا: «هناك جدية تامة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر».

واختتم: «قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تطمئن أصحاب رؤوس الأموال، وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي ستساهم بشكل كبير جدا في توفير فرص عمل جديدة للشباب».