فيضانات إيطاليا.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 14 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة إميليا رومانيا في إيطاليا إلى 14 قتيلا.

وذكرت قناة «فرانس 24» اليوم الجمعة، أن السلطات الإيطالية حثت المواطنين في المنطقة على تقليل تحركاتهم لاسيما مع استمرار حالة التقلبات الجوية، فيما تعد مقاطعة إميليا رومانيا الأكثر تضررا من الفيضانات، حيث غمرت المياه مناطق زراعية ضخمة ودمرت حقول الحبوب، كما جرفت الفيضانات الموحلة قرى بأكملها.

وقد تعهدت رئيسة وزراء إيطاليا، جيورجيا ميلوني، بدعم مقاطعة إميليا رومانيا بعد الفيضانات التي اجتاحتها والناجمة عن موجة جديدة من الطقس القاسي.

وتعد مقاطعة إميليا رومانيا إحدى أغنى مناطق إيطاليا، وسبق أن تعرضت لأمطار غزيرة قبل أسبوعين فقط، وأسفرت عن مصرع شخصين، وفق التقديرات الرسمية.