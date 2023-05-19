فيضانات إيطاليا تقتل 13 شخصا وتشرد آلاف المواطنين

تعرضت إيطاليا خلال الأيام الماضية إلى عدة تغيرات في الظروف الجوية، واجتاحت فيضانات إيطاليا منطقة إميليا رومانيا الشمالية الشرقية، التي راح ضحيتها 13 شخصا، وأجبر الآلاف على الإخلاء، إذ هطلت أمطارا غزيرة استمرت لـ5 أيام من بداية من يوم الاثنين الماضي حتى صباح اليوم الجمعة، وسط تحذيرات السلطات الإيطالية بتوخي الحذر.

فيضانات إيطاليا

وبحسب صحيفة «ذا جارديان البريطانية»، فإنه في غضون 36 ساعة، تلقت هذه منطقة إميليا رومانيا، تحذيرات بشأن سقوط نحو أكثر من 300 مم من الأمطار، إذ أن تلك المنطقة تتعرض لهطول أمطار غزيرة في المتوسط تصل إلى ألف مم سنويا، فإن 50% من متوسط هطول الأمطار السنوي في المنطقة المحلية أدى إلى جريان فيضانات إيطاليا بشكل كبير، تسببت في خروج الأنهار عن مسارها الطبيعي.

ووفقا لصحيفة «لا ريبوبليكا الإيطالية»، تفاقمت أزمة فيضانات إيطاليا نتيجة تعرض البلاد للجفاف خلال الأشهر السابقة، فجفت التربة وانخفضت قدرتها على على تخزين المياه، وارتفع المنسوب نحو 20 نهرا في سهول بمنطقة إميليا رومانيا التي يصل عدد سكانها إلى 4.5 مليون نسمة.

فيضانات إيطاليا تغمر الأراضي

وغمرت فيضانات إيطاليا مئات الأفدنة من الأراضي الزراعية والبلدات والقرى، مما أدى إلى إجلاء آلاف المواطنين، مع وجود خسائر مادية قدرت بنحو 20 مليون يورو أي (17.4 مليون جنيه إسترليني) كتعويضات، في حين وصلت أضرار قطاع الفاكهة إلى 1.2 مليار يورو، حسبما ذكر اتحاد الزراعة «كولديريتي».

شاهد: إنقاذ زوجين مسنين من سطح أحد المنازل وسط فيضانات إيطاليا المدمرة



أنقذ خفر السواحل الإيطالي شخصين مسنين بطائرة هليكوبتر من سطح بناية بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث #فيضانات وانهيارات أرضية في منطقة إميليا رومانيا. pic.twitter.com/LmoVoxuJ4L — BBC News عربي (@BBCArabic) May 18, 2023

ويذكر أن إيطاليا، قد شهدت عدة هطول أمطار غزيرة منذ بداية شهر مايو الجاري، ودمرت كافة حقول الحبوب وأسواق البساتين وعلف الماشية، وتسببت في انهيار الجسور والطرق التي وصل عددها إلى 400 طريق.