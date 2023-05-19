تعرف على دعاء الأموات يوم الجمعة.. «اللهم اغفر لحيّنا وميّتنا»

دعاء الأموات يوم الجمعة، من الأمور التي يحرص العديد من المسلمين عليها في هذا اليوم العظيم، ولا يغفلوا عنها، خاصة أن الدعاء يعد وسيلة التواصل الوحيدة التي يمكن للإنسان أن يستعملها عندما يحن أو يشتاق لأحبائه المفارقين للحياة، وفي الأيام المباركة يحرص العديد من المسلمين على ذكر أمواتهم في دعائهم.

ويوم الجمعة من خير أيام الأسبوع حتى أنه يعتبر العيد الأسبوعي للمسلمين، وهو يوم فيه بركة كبيرة وخير كثير، وأكثر ما يميز هذا اليوم هو أن الله عز وجل ميزة عن باقي أيام الأسبوع بساعة يستجاب فيها كل دعاء يدعو به العبد.

دعاء الأموات يوم الجمعة

بالتالي يحرص البعض على ترديد دعاء الأموات يوم الجمعة، آملين أن يكون دعائهم في ساعة الاستجابة، وكانت وزارة الأوقاف المصرية أوضحت في وقت سابق، أن الله خص يوم الجمعة بساعة إجابة لكل دعاء ولكن لم يحدد موعدا محددا لها في اليوم، وذلك حتى يستمر العبد في الدعاء والتضرع لله عز وجل على مدار اليوم.

أما عن دعاء الأموات يوم الجمعة، فهناك العديد من الأدعية التي يمكن أن يرددها العبد، من ضمنها: «اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم أنس وحشتـهم وارحم غربتهم وتجاوز عن سيئاته واقبل منهم حسناتهم، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار».

أفضل دعاء للأموات في يوم الجمعة

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة لها، أن الفقهاء اجتمعوا على أن ساعة الاستجابة للدعاء في يوم الجمعة، تكون في وقت غروب شمس هذا اليوم المبارك، بالتالي على المسلم ترديد دعاء الأموات يوم الجمعة على مدار النهار وإلى غروب الشمس، والإكثار من الدعاء خاصة في وقت الغروب، نظرا لكونها الساعة التي أجمع عليها العديد من الفقهاء أنها بنسبة كبيرة ساعة الاستجابة في يوم الجمعة.

وهناك العديد من الأدعية تأتي ضمن دعاء الأموات يوم الجمعة، يمكن على العبد استعمالها خلال نهار يوم الجمعة، ومن هذه الأدعية: «اللهم إنّا نسألك في يوم الجمعة وفي هذه الأيام الفضيلة أن تغفر لحيّنا وميّتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم إنّا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تُبدل موتانا وموتى المسلمين دورًا خيرًا من دورهم، وأهلًا خيرًا من أهلهم، وأنت تدخلهم الجنة وتعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار».