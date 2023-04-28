دعاء يوم الجمعة يريح القلب.. ردده في هذا التوقيت

يوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع، ومنذ شروق شمس هذا اليوم، والعديد من المواطنين يتساءل عن دعاء يوم الجمعة يريح القلب وذلك لأن الله عز وجل قد خص يوم الجمعة بساعة إجابة لكل دعاء يدعو به المرأ، وفئة واسعة من المسلمين تسعى جاهدة أن يأتي دعاءها في هذه الساعة، وفي هذه السطور توضح «الوطن» دعاء يوم الجمعة يريح القلب وأفضل صيغة له.

دعاء يوم الجمعة يريح القلب

وعن دعاء يوم الجمعة يريح القلب، فلابد من الإشارة إلى عدم وجود صيغة معينة أو دعاء معين لذلك، فيمكن للعبد أن يقول ما يحلو له من كلمات تدل على سؤاله لله عز وجل لراحة القلب والبال.

ومن أبرز الأدعية التي تأتي ضمن دعاء يوم الجمعة يريح القلب هي:

- اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أغثنا غيث الإيمان في القلوب ولا تمنع عنا رحمتك يا رب العالمين.

- اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

دعاء يوم الجمعة لراحة البال

ومن دعاء يوم الجمعة يريح القلب هو أن يدعو العبد لنفسه وولده وأحباءه براحة القلب والبال، وهناك أكثر من دعاء يمكن استعماله ضمن هذا الدعاء، ويسعى دوما العبد إلى ترديد هذا الدعاء في كل وقت وحين، آملين أن يرزقهم الله سبحانه وتعالة الراحة والسكينة,

ومن الأدعية التي تأتي ضمن دعاء يوم الجمعة يريح القلب:

- اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ ترد وافتح لنا باباً في الجنّة لا‌ يُسَد، اللهم احشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم.

- اللهم يا رازق السائلين يا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا خير الناصرين يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبدوإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعاً طيباً من رزقك.

وقت ترديد دعاء يوم الجمعة يريح القلب

وبعيدا عن دعاء يوم الجمعة يريح القلب البعض يتساءل عن أفضل وقت لترديد هذا الدعاء، كان الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس الفتوى الأسبق، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أفضل ساعة للدعاء في يوم الجمعة هي وقت غروب الشمس، بالتالي يستحب أن يردد العبد دعاء يوم الجمعة يريح القلب في هذا التوقيت من يوم الجمعة.