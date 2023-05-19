السيسي: عودة سوريا للجامعة العربية بداية لمسيرة تسوية أزمتها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الأزمة في السودان الشقيق تنذر - إذا لم نتعاون في احتوائها - بصراع طويل، وتبعات كارثية، على السودان والمنطقة، كما تستمر الأزمات في ليبيا واليمن، بما يفرض تفعيل التحرك العربي المشترك، لتسوية تلك القضايا، على نحو أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في القمة العربية بجدة، وتعرضها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، بمثابة التفعيل العملي للدور العربي، وبدء مسيرة عربية لتسوية الأزمة السورية استنادا إلى المرجعيات الدولية للحل، وقرار مجلس الأمن رقم 2254.