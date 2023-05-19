رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

السيسي: عودة سوريا للجامعة العربية بداية لمسيرة تسوية أزمتها

كتب:

محمد عزالدين
03:43 م | الجمعة 19 مايو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الأزمة في السودان الشقيق تنذر - إذا لم نتعاون في احتوائها - بصراع طويل، وتبعات كارثية، على السودان والمنطقة، كما تستمر الأزمات في ليبيا واليمن، بما يفرض تفعيل التحرك العربي المشترك، لتسوية تلك القضايا، على نحو أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في القمة العربية بجدة، وتعرضها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، بمثابة التفعيل العملي للدور العربي، وبدء مسيرة عربية لتسوية الأزمة السورية استنادا إلى المرجعيات الدولية للحل، وقرار مجلس الأمن رقم 2254.

اقرأ المزيد:

كلمة الرئيس الأوكراني زيلنيسكي في القمة العربية بجدة: أجبرنا على الحرب

انطلاق القمة العربية 32 «قمة التجديد والتغيير» بمشاركة الرئيس السيسي في جدة

رئيس الحكومة الجزائرية يصل إلى جدة للمشاركة في أعمال القمة العربية

سوريا والإمارات تبحثان تعزيز التعاون المشترك على هامش القمة العربية بجدة

الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد القمة العربية

العاهل الأردني يصل للمشاركة في القمة العربية بجدة
بقلم محمد عزالدين