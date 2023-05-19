كلمة الرئيس الأوكراني زيلنيسكي في القمة العربية بجدة: أجبرنا على الحرب

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده لا تمتلك نفس القدرات الصاروخية التي تمتلكها روسيا كما لا تملك العديد من الطائرات المسيرة المقاتلة التي تمدها إيران لروسيا، فضلا عن ذلك، فإنها لا تملك الكثير من الأسلحة المدفعية، وإلى نص كلمة الرئيس الأوكراني زيلنيسكي في القمة العربية بجدة:

كلمة الرئيس الأوكراني زيلنيسكي في القمة العربية بجدة

وجاءت كلمة الرئيس الأوكراني زيلنيسكي في القمة العربية بجدة، المذاعة عبر قناة القاهرة الإخبارية كالتالي: «رغم كل ذلك، نبقى أقوياء لأننا نعرف أن الحقيقة بجانبها، ونحاول طرد الغزاة من أرضنا، ندافع عن أطفالنا، وبالتالي فإن محاربينا على طريق العدالة، وأنا فخور بأني أمثل مثل هؤلاء المحاربين والشعب الأوكراني».

وتابع: «لم نختر يوما للحرب ولم تذهب قوتنا إلى أراضي غير أراضينا الأوكرانية ولم ننفذ عمليات كي ننهب موارد غيرنا، ولن نخضع أبدا لأي دولة أجنبية أو لأي مستعمر، نناضل وسوف نستمر في النضال، ومتأكد من أن الدول العربية ستفهمنا».

بينما أوضحت كلمة الرئيس الأوكراني زيلنيسكي في القمة العربية بجدة: «خلفي قائد شعب التتار الذي يسكن في شبه جزيرة القرم التي تعتبر من الشعوب الأصلية في أوكرانيا، وهو في صلب الحضارة المسلمة في أوكرانيا، ولعقود طويلة سيستمر الشعب التتري جزءً من المجتمع الأوكراني، ونعرف أنهم يعانون كثيرا من العدوان الروسي، ومعظم الأشخاص الذين يخضعون للاستبداد والقيود في شبه جزيرة القرم من المسلمين، وكان لنا تجربة إيجابية مع السعودية بإطلاق سراح المقاتلين الذين اعتقلتهم روسيا، وبإمكاننا الآن تطوير مثل تلك التجربة».

كلمة الرئيس الأوكراني زيلنيسكي في القمة العربية بجدة.. علينا الاتحاد

وشملت كلمة الرئيس الأوكراني زيلنيسكي في القمة العربية بجدة: «علينا الاتحاد من أجل الناس من الاعتداءات الروسية، يجب علينا الاستمرار والحفاظ على استقلالنا والشكر الموصول للسعودية وإلى معظم الدول الموجودة اليوم بسبب مواقفكم الدولية التي اتخذتموها واحترامكم لميثاق الأمم المتحدة».

استكمل: «لقد رأيتم أن الشعب الأوكراني هو شعب السلام الحقيقي، في عام 2021 انفتح شعبنا على شعب الإمارات والسعودية وغيرها من الدول مثل عمان والبحرين والكويت ويسرني أن السياح تمكنوا من رؤية روعة الربيع في كييف عاصمتنا».

وواصل: «يشرفنا أن أشخاصا من المغرب ومصر والأردن ولبنان والجزائر وليبيا وتونس وغيرها من الدول قد توجهوا للحصول على تعليم جامعي في أوكرانيا، ومعكم تمكننا من العمل على الحفاظ على الأمن الغذائي ونحن نعرف أن أوكرانيا تمد بلادكم بالقمح، بالإضافة إلى المواد الغذائية والأخرى ويشرفنا الحصول على استثمارات من الدول العربية لتحسين موانئنا، ونعرف أن هناك مئات الأطفال الذي يهربون من أوكرانيا ويرسلون إلى روسيا حتى يعلموهم كره ذويهم».