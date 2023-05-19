بشار الأسد: القمة العربية فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤوننا بأقل قدر من التدخل الأجنبي

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن الأخطار لم تعد محدقة بل محققة، ويبدأ العمل من الأمل الدافع للإنجاز، وعندما تتراكم العلل، يمكن للطبيب أن يعالجها فرادي شرط أن يعالج المرض الأساسي المسبب لها، وعلينا أن نبحث عن العناوين الكبرى التي تهدد مستقبلنا، وتنتج أزماتنا، كي لا نغرق ونغرق الأجيال القادمة بمعالجة النتائج لا الأسباب، مضيفا أن التهديدات بها مخاطر وفرص، ونحن اليوم أما فرصة جيدة، تبدو للوضع الدولي الذي يتبدى بعالم متعدد الأقطاب، كنتيجة لهيمنة الغرب المجرد من المبادئ والأخلاق والأصدقاء والشركاء.

وأوضح «الأسد»، خلال كلمته في القمة العربية المنعقدة بجدة والمذاعة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القمة العربية فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤوننا بأقل قدر من التدخل الأجنبي، وهو ما يتطلب إعادة تموضعنا في هذا العالم الذي يتكون اليوم كي نكون جزءا فاعلا فيه، مستثمرين في الأجواء الإيجابية الناشئة عن المصالحات التى سبقت القمة وصولا إليها اليوم.

القمة فرصة لترسيخ ثقافتنا في مواجهة الذوبان القادم

وأضاف أن القمة فرصة لترسيخ ثقافتنا في مواجهة الذوبان القادم مع الليبرالية الحديثة، التي تستهدف الانتماءات الفطرية للإنسان، وتجرده من أخلاقه وهويته، ولتعريف هويتنا العربية ببعدها الحضاري، وهي تتهم زورا بالعرقية، بهدف جعلها في حالة صراع مع المكونات الطبيعية القومية والعرقية والدينية، فتموت وتموت معها مجتمعاتنا بصراعها مع ذاتها لا مع غيرها.

وأشار بشار الأسد، إلى أن العناوين كثيرة لا تتسع لها كلمات، ولا تكفيها قمم، لا تبدأ عن جرائم الكيان الصهيوني المنبوذ عربيا بحق الشعب الفلسطيني المقاوم، ولا تنتهى عند خطر الفكر العثماني التوسعي المطعم بنكهة إخوانية منحرفة، ولا تنفصل عن تحدى التنمية كأولوية قصوى لمجتمعاتنا النامية، مضيفا أنه هنا يأتي دور جامعة الدول العربية باعتبارها المنصة الطبيعية لمناقشة القضايا المختلفة ومعالجتها من خلال تطوير منظومة عملها عبر مراجعة الميثاق والنظام الداخلي وتطير آلياتها كي تتماشي مع العصر.

العمل العربي بحاجة إلى رؤى واستراتيجيات وأهداف مشتركة

وأكد الرئيس السوري، أن العمل العربي المشترك بحاجة إلى رؤى واستراتيجيات وأهداف مشتركة، نحولها لاحقا إلى خطة تنفيذية، بحاجة لسياسة موحدة ومبادئ ثابتة بآليات وضوابط واضحة، عندها سننتقل من رد الفعل إلى سباق الأحداث، وستكون الجامعة متنفسا في حالة الحصار لا شريكا به، ملجأ من العدوان لا منصة له، أما عن القضايا التى نشهدها يوميا من ليبيا إلى سوريا مرورا بالسودان واليمن وغيرها من القضايا في المناطق المختلفة، فلا يمكننا معالجة الأمراض عبر معالجة الأعراض، فكل تلك القضايا هي نتائج لعناوين أكبر لم تعالج سابقا، والحديث في بعضها بحاجة لمعالجة التصدعات التى نشأت على الساحة العربية خلال عقد مضى، واستعادة الجامعة لدورها كمرمم لا كمعمق لها.

وتابع الرئيس السوري أنه لا بد من ترك القضايا الداخلية لشعوبها فهي قادرة على تدبير شؤونها، وما علينا إلا أن نمنع التدخلات الخارجية في البلدان، ونساعدها عند الطلب فقط، أما سوريا فماضيها وحاضرها، ومستقبلها هو العروبة، لكنها عروبة الانتماء لا عروبة الأحضان، فالأحضان عابرة أما الانتماء فدائم وربما ينتقل الانسان من حضن الى آخر لسبب ما لكنه لا يغير انتماءه، ومن يغيره فمن دون انتماء في الأساس، وسوريا قلب العروبة وفي قلبها.

وأكد أن الأمل يرتفع في ظل التقارب العربي الإقليمي الدولي، ونتمنى أن تشكل القمة بداية جديدة للعالم العربي، للتضامن فيما بينه للسلام في المنطقة، والتنمية والازدهار بدلا من الحرب والدمار.