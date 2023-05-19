الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة: عودة سقوط الأمطار وهبوب رياح

ذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات إذ تشير التوقعات إلى فرص سقوط أمطار تزداد حدتها يوم الإثنين المقبل 22 مايو وتصل إلى 40% على بعض المحافظات، مع استمرار تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة والرياح المحملة بالرمال والأتربة لاسيما في جنوب سيناء والبحر الأحمر.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

كما تتوقع الأرصاد أن حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات تشهد سقوط الأمطار حتى يوم الأربعاء 24 مايو وذلك في بعض المحافظات، وتكون متوسطة على مدار اليوم.

وعن حالة الطقس يوم الأحد 21 مايو تشهد تكون الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد مع نشاط للرياح على غرب البلاد والصحراء الغربية وشمال الصعيد وتكون محملة بالرمال والأتربة.

الظواهر الجوية في حالة الطقس الأيام القادمة

وفيما يتعلق بحالة الطقس يوم الإثنين القادم 22 مايو في المحافظات يشهد نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وتكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظات السواحل الشمالية الغربية والبحر الأحمر وسيناء مع سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على جنوب سيناء بنسبة 20%.

وعن حالة الطقس يوم الثلاثاء المقبل 23 مايو يشهد نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وفرص سقوط أمطار على جنوب سيناء والبحر الأحمر بنسبة 40%.

وأوضحت الأرصاد أن هناك استمرار لفرص سقوط الأمطار على محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر يوم الأربعاء 24 والخميس 25 مايو مع نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة في طقس الأيام المقبلة

وعن درجات الحرارة المتوقعة في حالة الطقس حلال الأيام المقبلة في المحافظات جاءت كالآتي:-

الأحد 21 مايو

-القاهرة الكبرى العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة

-السواحل الشمالية 32 درجة والصغرى 21 درجة

-جنوب سيناء العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة

-شمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة

-جنوب الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة

الإثنين 22 مايو

-القاهرة الكبرى العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة

-السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 20 درجة

-جنوب سيناء العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة

-شمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة

-جنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة

الثلاثاء 23 مايو

-القاهرة الكبرى العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة

-السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20 درجة

-جنوب سيناء العظمى 36درجة والصغرى 23 درجة

-شمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة

-جنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة

الأربعاء 24 مايو

-القاهرة الكبرى العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة

-السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 19 درجة

-جنوب سيناء العظمى 36درجة والصغرى 23 درجة

-شمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة

-جنوب الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة