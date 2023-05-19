«القاهرة الإخبارية»: الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالروابط التاريخية مع السعودية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتزاز مصر بالروابط التاريخية مع السعودية، مهنئا ولي العهد السعودي، بتولي بلاده رئاسة القمة العربية في دورتها الـ32، معربا عن أمنيات مصر وثقتها بنجاح السعودية، في تعزيز العمل العربي المشترك، وفقا لما أعلنته «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة.

وأعرب ولي العهد السعودي، عن تقدير بلاده لمصر، مشيدا بما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية.