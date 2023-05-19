6 قرارات مهمة اتخذها رئيس الحكومة الأسبوع الماضي.. اعرفها

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماع الحكومة أول أمس الأربعاء، على عدة قرارات جديدة، وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية أبرز هذه القرارات.

6 قرارات تهم المواطنين من مجلس الوزراء

1- وافق مجلس الوزراء على تخصيص 14.95 فدان، في محافظة القاهرة ناحية مدينة النهضة، للاستخدام في الأنشطة العمرانية، لتنفيذ مشروع إسكان «معًا»، المخصص كسكن بديل للعشوائيات.

2- وافق مجلس الوزراء على قرار تخصيص 1550.72 فدان من أراضي الدولة، لصالح محافظة مطروح لإقامة مشروعات تنمية تخدم الاستثمار.

3- اعتماد طلب محافظة شمال سيناء، المتعلق بإعادة تقييم أراضي، للتصرف فيها من قبل أبناء المحافظة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومساكن، وذلك تحقيقًا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية للمصلحة العامة.

4- اعتماد مساحة أرض قدرها 3 أفدنة، لتنفيذ مشروعين في كفر الشيخ والأقصر، بمقصد الانتفاع العام والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

5- وافق مجلس الوزراء على قرارات تهدف لحل مشكلات المستثمرين، لدفع عجلة المشروعات والتنمية وتذليل أي عقبات.

6- الموافقة على منح الرخصة الذهبية لشركة البحر الأحمر لإنتاج طاقة الرياح، بغرض صيانة محطات إنتاج الكهرباء من الرياح، ولهدف توفير فرص العمل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال توريد الطاقة من الرياح، والتوسع في الطاقة النظيفة المتجددة، للقضاء على الانبعاثات الحرارية وتلوث البيئة.