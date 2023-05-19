«السكة الحديد» تقرر مد تشغيل قطار «القاهرة - نجع حمادي» إلى الأقصر

أكدت هيئة السكك الحديدية، أنه اعتباراً من يوم السبت الموافق 20 مايو الجاري، يتم امتداد مسير قطار 974 إكسبريس تهوية ديناميكية «القاهرة - نجع حمادي» إلى محطة الأقصر بدلاً من انتهاءه بمحطة نجع حمادي، موضحة أنها حريصة على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

محطات وقوف قطار «القاهرة - نجع حمادي»

قطار 974 إكسبريس تهوية ديناميكية «القاهرة - نجع حمادي»، وفق تقرير للهيئة، يمر بالقاهرة ونجع حمادي ودشنا وقنا وقوص والأقصر.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتم قيام قطار 975 إكسبريس تهوية ديناميكية من محطة الأقصر بدلاً من محطة نجع حمادي اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21 / 5 / 2023، على أن يمر بمحطات الأقصر وقوص وقنا ودشنا ونجع حمادي والقاهرة.

متوسط تأخيرات القطارات اليوم

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن متوسط تأخيرات القطارات اليوم الجمعة الموافق 19 مايو الجاري، ففي خط القاهرة – الإسكندرية تصل إلى 30 دقيقة، وخط أسيوط – أسوان تصل إلى 60 دقيقة، وخط القاهرة – أسيوط تصل إلى 60 دقيقة، وخط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة تصل إلى 45 دقيقة، وخط طنطا – المنصورة- دمياط تصل إلى 45 دقيقة، وخط بنها – بورسعيد تصل إلى 90 دقيقة.

استمرار تطوير السكة الحديد

وأشارت هيئة السكك الحديدية، إلى استمرار أعمال تطوير المنظومة بالكامل سواء من العربات أو نظم الإشارات بتحويلها من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني بما يضمن أعلى معدلات من السلامة والأمان للركاب.