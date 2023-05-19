تتويج فريق«الربع» بطلا لدوري كأس مراكز شباب مصر بكفر الشيخ

توج اليوم الجمعة، فريق مركز شباب «الربع»، التابع لمركز بلطيم، بالفوز بالمركز الأول بكأس دوري مراكز شباب مصر، والمقامة على ملاعب، محافظة كفر الشيخ، حيث سلم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، وعدد من مسئولي الاتحاد العام لمراكز شباب مصر للفريق البطل الفائز، وسط فرحة عارمة على وجوه اللاعبين.

فوز فريق مركز شباب طائرة شنو بكأس البطولة

بينما حقق فريق مركز شباب «شنو»، للاعبات البنات، بمركز كفر الشيخ، بمحافظة كفر الشيخ، كأس البطولة في لعبة الكرة الطائرة بنات، حيث تم تسليمهن الكأس، وسط سعادتهم الغامرة بهذا الفوز الغالي، كما أعربت اللاعبات عن سعادتهم بهذا التتويج، مشيرين عن أن هذا الفوز هو بداية للحصول على مزيد من البطولات القادمة إن شاء الله.

وكيل شباب كفر الشيخ يقدم التهنئة للفائزين

ومن جانبه قدم، الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، التهنئة للفرق التي تم التتويج لهم اليوم في مختلف الألعاب الرياضية الجماعية، متمنياً لهم حصد مزيد من البطولات الرياضية والتقدم والازدهار.

جاء حفل تسليم الجوائز بالملعب الفرعي، بنادي كفر الشيخ الرياضي، بحضور عدد كبير من الجماهير، ومسؤولي مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، ومسئولي الاتحاد العام لدوري مراكز شباب مصر.