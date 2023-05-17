انطلاق تصفيات دوري اتحاد عام مراكز شباب مصر في كفر الشيخ 

انطلقت اليوم الأربعاء تصفيات الدوري الرياضي ومعارض أندية الفتاة والمرأة، التي ينظمها فرع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر برئاسة الدكتور ماجد العزازي، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، حيث بدأت بتصفيات «خماسى كرة القدم»، بمركز شباب كفر الشيخ في تمام التاسعة صباحاً، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

الفرق الصاعدة بالدوري

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أسفرت نتائج المباريات عن صعود فرق مراكز شباب «بيلا، الربع، إصلاح شالما، محلة أبو علي»، إلى نصف النهائي والمنافسة على لقب دوري اتحاد مراكز شباب مصر، باللقاء النهائي الذى تحدد إقامته الجمعة 19 مايو 2023، مضيفاً أن التصفيات النهائية والحفل الختامي للدوري الرياضي في ألعاب «خماسي كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة بنات، تنس الطاولة» ومعارض منتجات الفتاة والمرأة، تقام يوم الجمعة 2023/5/19 بنادي كفرالشيخ الرياضي في تمام الثانية ظهراً.

فعاليات الدوري الرياضي

تقام فعاليات الدوري الرياضي ومعارض أندية الفتاة وينظمه الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بإشراف مصطفي غريب، وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ، صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامه للشباب، و الدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، والسيد شاهين، مدير اتحاد مراكز شباب مصر فرع كفر الشيخ، وفريق عمل الإدارة العامة للشباب وفريق عمل الاتحاد.