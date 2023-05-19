محمود فوزي يوضح لـ أحمد الطاهري مدى اهتمام العرب بالحوار الوطني في مصر

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني المصري بمفهومه المترجم على أرض الواقع يُعد حوارا للمستقبل ولترتيب أولويات العمل في المرحلة المقبلة، موضحًا أن الدولة المصرية طرحت الحوار الوطني، وهذا يُعني أن كل الملفات مفتوحة على الترابيزة، ويؤكد أن المواطنين المصريين لحمة واحدة، وجميعهم متشاركون في ترتيب الأولويات.

فوزي: قوة اللحمة الداخلية تنعكس حتما على القوة الإقليمية

وأضاف «فوزي»، خلال لقائه مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن قوة اللحمة الداخلية تنعكس حتما على القوة الإقليمية، وكذلك التأثير الخارجي للدولة المصرية، فكلما كانت الدولة المصرية أولوياتها واضحة وأجندتها واضحة، هذا يعكس قوتها الإقليمية، وتكون على دراية كاملة بالمسارات التي تسير فيه الدولة.

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: «هذا الأمر يعطي فرصة أكبر للقيادة السياسية إنها تتحرك بسرعات وبعمق أكبر في الملفات الإقليمية والخارجية، الحوار الوطني المصري بالمفهوم الذي أجري سنة 2022 و2023 ممكن يبقى نموذج لدول أخرى، وتلقيت أسئلة من زملاء عرب عن مضامين الحوار الوطني وبتفكروا في ايه، وكيفية إنشاء مجلس الأمناء، ومن يحكمه».

فوزي: الحوار الوطني لفت اهتمام مختلف الجنسيات العربية

وشدد المستشار محمود فوزي، على أن «هناك فضول جدًا عند الزملاء من مختلف الجنسيات العربية، لمعرفة تفاصيل أكتر عن الحوار الوطني، وعلاقة الحوار الوطني بباقي المؤسسات»، لافتا إلى أن التساؤلات التي طُرحت لا تعكس إلا الاهتمام بأن فيه حاجة منورة اسمها الحوار الوطني موجودة وهما عاوزين يعرفوا عنها أكتر».