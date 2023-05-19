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عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني اقترح إنشاء صندوق للاستثمار في تركة القُصّر

كتب:

شريف سليمان
12:22 م | الجمعة 19 مايو 2023
إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على هامش الحوار الوطني

إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على هامش الحوار الوطني

قالت إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على هامش الحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني ناقش استثمار التركة للقُصر حفاظا على ثرواتهم، حيث تمت مناقشة إنشاء صندوق معني باستثمار مال القُصر، مشيرةً إلى أن هذا الأمر من الإيجابيات العظيمة التي خرجت بها جلسة الأمس.

إجماع على صيانة واستثمار تركة القُصر

وأضافت «الألفي» خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «كان هناك شبه موافقة بالإجماع على ضرورة وجود صندوق خاص بأموال القاصر واستثمارها، وهذا الصندوق يجب أن يكون سياديا للدولة على أن يتم دفع نسبة مقابل لإدارته، والمملكة العربية السعودية أقرّت أمرا مماثلا وأسمته هيئة لأن القانون يسمح بذلك».

وظيفة الصندوق 

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على هامش الحوار الوطني: «هذا الصندوق يستثمر أموال التركة للقصر وهو ما ينمي ثرواتهم ويطورها ويوفر لهم حياة كريمة تتمثل في ضمان معيشة سوية ومطمئنة بعد أن يبلغ القاصر أشده ويحصل على المال».

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