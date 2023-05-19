«الإفتاء»: غرة شهر ذي القعدة الأحد المقبل

استطلعَت دار الإفتاءِ المصريةُ، هلالَ شهرِ ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، بعد غروب شمس اليوم الجمعة التاسعِ والعشرين من شهر شوال لهذا العام، الموافق التاسع عشر من شهر مايو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

استطلاع الهلال

وأكدت الدار، أنه تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.

السبت المتمم لشهر شوال

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ السبت 20 مايو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، وأن الأحد 21 مايو هو أول أيام شهر ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.