مساعد مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني: سنقترح تعديل بعض القوانين

قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية ومساعد مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، إنه لم يكن من مخططا طرح مشروعات قوانين على جدول أعمال الحوار، لكن الجميع يسعون لاقتراح بتعديل بعض القوانين، إذ أنه في النهاية فيجب الخروج بعدد من المقترحات في القضايا المختلفة، وتحويلها للجهات التشريعية المعنية بهذا الأمر من أجل النظر فيها وتفعيلها.

السيد: 10 دقائق لكل مشارك

وأضاف «السيد» خلال استضافته ببرنامج «بصراحة»، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك أكثر من معيار لنجاحه، أولها ألا تتجاوز جلسات الحوار الوطني مدة الـ3 أشهر، مع الالتزام بالموضوعات المطروحة للنقاش، وألا تتجاوز الفترة المسموحة لكل مشارك في الحوار أكثر من 10 دقائق.

وأوضح أن التمثيل الواسع للقوى السياسية في المجتمع المصري أمر مهم للغاية، والمجلس التشريعي يهدف لضبط الجوانب القانونية للحفاظ على حق الوطن والمواطن معا، إذ أن الحوار الوطني متاح لجميع أطياف المجتمع بلا استثناء.