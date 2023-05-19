مستشار الحوار الوطني: التنمية المستدامة يمثلها رؤية مصر 2030

قال الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني لرؤية مصر 2030، إن الحوار الوطني سياسي من الدرجة الأولى، مؤكدا أن الحوار السياسي هو الموحد الأول لأي منظومة تخص الجمهورية الجديدة، والقائمة على العدالة والتنمية المستدامة.

بدراوي: التنمية المستدامة يمثلها رؤية مصر 2030

وأضاف «بدراوي» خلال استضافته ببرنامج «بصراحة»، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، المذاع على فضائية «الحياة»، أن التنمية المستدامة يمثلها رؤية مصر 2030، وهي الموضوعة والمعلنة، والتي لها الكثير من مؤشرات القياس والمدد الزمنية، متمنيا أن يجرى النقاش في إطار من تلك الرؤية حتى تصل لأهدافها المحددة.

‏وأوضح أن الحوار الوطني لم يكن قط بديلا عن الحكومة ولا البرلمان الذي يراقب ويحاسب؛ إذ أنه وجهة نظر تخص المجتمعين السياسي والميداني، في القضايا التي تشغل عقول الناس، ولذا فقد جرى إطلاق الحوار الوطني لتوسيع رقعه النقاش بين الفئات المختلفة.