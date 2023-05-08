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حسام بدراوي: الحوار الوطني سيناقش «جودة» المؤسسات التعليمية

بدراوي: حل قضايا التعليم يزود موارد الأسرة 50%

كتب:

شريف سليمان
07:47 م | الإثنين 08 مايو 2023
الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني

الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني

أكد الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني، أنّه اشترك في وضع القانون الخاص بضمان الجودة والاعتماد في عام 2008، وكان من المفترض حسب رؤية مصر 2030، أنّ كل 5 سنوات يتم مراجعة وضمان جودة جميع المؤسسات التعليمية كل 5 سنوات، موضحًا: «لو حليت بعض تحديات التعليم فإننا نزود موارد كل أسرة من 40% إلى 50%».

هيئة ضمان الجودة والاعتماد يجب أن تكون مستقلة ماليا وسياسيا

وأضاف «بدراوي»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «extra news»، أنّ هيئة ضمان الجودة والاعتماد يجب أن تكون مستقلة ماليا وسياسيا وألا تكون تابعة لمقدم الخدمة (وزير التربية والتعليم والتعليم الفني)، لأنّ عملها يقوم في إطار المعايير المعلنة وإعلان المؤسسات التي تحقق معايير الجودة المتفق عليها.

الحوار الوطني سيناقش إطار الجودة والاعتماد

وتابع مستشار الحوار الوطني: «إن لم تستطع إنجاز إلا 11% او 12% خلال 16 سنة، فإن هناك أمور خاطئة تتم، والحوار الوطني سيناقش إطار الجودة والاعتماد للمؤسسات التعليمية، بحيث سيتم مراجعة المعايير والتمويل، وبدلا من عدم وجود تمويل غير كافٍ يتم تخصيص نسبة من ميزانية التعليم لهيئة ضمان الجودة والاعتماد».

وأوضح: «مثلما نخصص موازنة للمدارس وموازنة للبناء وموازنة للمعلمين نمنح موازنة لضمان الجودة والاعتماد لأنها من تعلن المؤسسات التي حققت معايير الجودة».

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بقلم شريف سليمان