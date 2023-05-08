نيفين عبيد: عدم تمكين المرأة أحد أسباب الزيادة السكانية

قالت مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني الدكتورة نيفين عبيد، إنّ هناك أسباب متعددة ومتشعبة للأسباب المؤدية للزيادة السكانية، لافتة إلى أنّ المشكلة ليست في وعي المواطنين فحسب ولكنها مشكلة تنمية، وتابعت: «يعد المستوى الاقتصادي والاجتماعي أحد أهم الأسباب المؤدية للزيادة السكانية، وتعد كفاءة خطط التنمية أولى تلك الأسباب».

أسباب الزيادة السكانية

وأشارت نيفين عبيد إلى أنّ الفقر عامل أساسي لزيادة الإنجاب إذ تعتمد الأسر الأكثر فقرا على تعدد الإنجاب من أجل الارتفاع بمستواها المعيشي من خلال تشغيل أطفالهم، وأضافت: «تعتقد العديد من الأسر أنّ ذلك الأمر يساهم في إعطائهم وضع اقتصادي واجتماعي أعلى، كما أنّ التفكير القبلي والبدائي يعد من العوامل المسببة للزيادة السكانية»، وقالت: «يعتمد ذلك التفكير على أنّ كثرة الإنجاب من أسباب العزوة وهنا تبرز خطورة غياب الوعي الثقافي عن المجتمع».

أزمة عدم تمكين المرأة

وقالت إن عدم تمكين المرأة وبقائها في المنزل دون عمل أحد أهم أسباب الزيادة السكانية، حيث تتفرغ حينها المرأة للإنجاب فقط، بينما خروجها للعمل يعد شرطا أساسياً لخلق طموحات جديدة ومستمرة لديها بعيداً عن كثرة الإنجاب، لافتة إلى أهمية التنويه على أنّ إتاحة سوق العمل للسيدات يعد مسألة مهمة وأحد الحلول الفعّالة والمقترحة لمواجة قضية الزيادة السكانية.